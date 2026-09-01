Journées Européennes du patrimoine à Plassac villa Gallo romaine Plassac
samedi 19 septembre 2026 · villa Gallo romaine · Plassac
Informations pratiques
Plassac
Journées Européennes du patrimoine à Plassac
villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Villa Gallo-Romaine vous ouvre ses portes pour une expérience unique à la découverte de l’histoire, du patrimoine et de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.
Entre vestiges antiques, histoire et découvertes, la Villa Gallo-Romaine de Plassac vous invite à un véritable voyage dans le temps, à partager en famille ou entre passionnés de patrimoine.
Visite guidée sur site à 11h, 14h45, 16h30 sur site. .
villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 80 villagalloromaine-plassac@gironde.fr
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English : Journées Européennes du patrimoine à Plassac
L’événement Journées Européennes du patrimoine à Plassac Plassac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye
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