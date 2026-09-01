Journées Européennes du patrimoine à Plassac villa Gallo romaine Plassac

Informations pratiques

Plassac

Journées Européennes du patrimoine à Plassac

villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Villa Gallo-Romaine vous ouvre ses portes pour une expérience unique à la découverte de l’histoire, du patrimoine et de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.

Entre vestiges antiques, histoire et découvertes, la Villa Gallo-Romaine de Plassac vous invite à un véritable voyage dans le temps, à partager en famille ou entre passionnés de patrimoine.

Visite guidée sur site à 11h, 14h45, 16h30 sur site. .

villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 80 villagalloromaine-plassac@gironde.fr

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English : Journées Européennes du patrimoine à Plassac

L’événement Journées Européennes du patrimoine à Plassac Plassac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye