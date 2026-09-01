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AGENDA · Carantec

Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix Carantec

samedi 19 septembre 2026 · Carantec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
29600 Carantec
Département
Finistère
Tarif

Carantec

Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

– Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens
– Manoir de Penlan et sa chapelle Saint-Bernard
– Église Notre-Dame et sa chapelle de l’ossuaire   .

Carantec 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94 

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX

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