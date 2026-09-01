AGENDA · Carantec
Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix Carantec
samedi 19 septembre 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix
Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
– Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens
– Manoir de Penlan et sa chapelle Saint-Bernard
– Église Notre-Dame et sa chapelle de l’ossuaire .
Carantec 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94
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English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX
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