Informations pratiques

Carantec

Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

– Les kanndi, entre mémoire du lin et eldorado pour les amphibiens

– Manoir de Penlan et sa chapelle Saint-Bernard

– Église Notre-Dame et sa chapelle de l’ossuaire .

Carantec 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 14 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Plourin- lès- Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX