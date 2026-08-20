Blow Up – Film de Michelangelo Antonioni (1967), L’Étoile, Carantec

Informations pratiques

Blow Up – Film de Michelangelo Antonioni (1967) Samedi 19 septembre, 20h30 L’Étoile Finistère

Tarif unique 5 € / Avec présentation et débat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Blow Up (VO) – 1h 50min – Dame – 1967

De Michelangelo Antonioni avec David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles

Synopsis

Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu’il croit être un couple d’amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé dans les buisssons…

L’Étoile 11 Rue Duquesne, 29660 Carantec, France Carantec 29660 Finistère Bretagne 0972982057 https://www.cinema-etoile-carantec.fr Le Cinéma Étoile vous propose six à sept séances par semaine, tout au long de l’année et offre des projections variées : grand public, films d’art et d’essai, documentaires, films pour la jeunesse, opéras… Au centre-ville avec parking

Blow Up (VO) – 1h 50min – Dame – 1967

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