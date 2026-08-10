Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec
vendredi 21 août 2026 · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix
Rue de Kergrist Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La Soirée à la Flamme est de retour au Golf de la Baie de Morlaix !
Rendez-vous vendredi 21 août à partir de 18h30 pour une soirée gourmande et conviviale, ouverte à tous !
Au programme
Repas au brasero
Concert au chapeau de Romi Louss
Dégustation avec notre partenaire Ti-Lô Craft-Cidre
Une ambiance chaleureuse à partager entre amis ou en famille.
Tarif 30 € par personne
Règlement au Club House avant le 21/08.
Réservation obligatoire au 02.19.00.56.80.
Les places sont limitées, pensez à réserver dès maintenant ! .
Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80
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English :
L’événement Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-08-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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