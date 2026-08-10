Informations pratiques

Carantec

Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix

Rue de Kergrist Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La Soirée à la Flamme est de retour au Golf de la Baie de Morlaix !

Rendez-vous vendredi 21 août à partir de 18h30 pour une soirée gourmande et conviviale, ouverte à tous !

Au programme

Repas au brasero

Concert au chapeau de Romi Louss

Dégustation avec notre partenaire Ti-Lô Craft-Cidre

Une ambiance chaleureuse à partager entre amis ou en famille.

Tarif 30 € par personne

Règlement au Club House avant le 21/08.

Réservation obligatoire au 02.19.00.56.80.

Les places sont limitées, pensez à réserver dès maintenant ! .

Rue de Kergrist Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80

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English :

L’événement Soirée à la Flamme au Golf de la Baie de Morlaix Carantec a été mis à jour le 2026-08-06 par OT BAIE DE MORLAIX