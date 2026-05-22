Tous à Callot ! Concerts Valentine Groove & Canal 16 sur l’île Callot Soirées transats Carantec
Tous à Callot ! Concerts Valentine Groove & Canal 16 sur l’île Callot Soirées transats Carantec mardi 11 août 2026.
Carantec
Tous à Callot ! Concerts Valentine Groove & Canal 16 sur l’île Callot Soirées transats
embarcadère plage de la grève blanche Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Amenez votre pique-nique et venez passer une soirée inoubliable sur l’île Callot !
Départ en bateau de l’embarcadère de la grève blanche de 17h à 18h30.
/! sur réservation uniquement auprès de l’office de tourisme de Carantec (date d’ouverture des réservations 28 juillet).
Passage à pied possible en début de journée par la route submersible de 09h54 à 14h06 pour passer la journée sur l’île avant le début des concerts à 19h.
Valentine Groove
Canal 16
Retour à pied à marée basse de 22h11 à minuit. .
embarcadère plage de la grève blanche Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43
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English :
L’événement Tous à Callot ! Concerts Valentine Groove & Canal 16 sur l’île Callot Soirées transats Carantec a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX
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