Carantec

Tous à Callot ! Concerts Valentine Groove & Canal 16 sur l’île Callot Soirées transats

embarcadère plage de la grève blanche Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Amenez votre pique-nique et venez passer une soirée inoubliable sur l’île Callot !

Départ en bateau de l’embarcadère de la grève blanche de 17h à 18h30.

/! sur réservation uniquement auprès de l’office de tourisme de Carantec (date d’ouverture des réservations 28 juillet).

Passage à pied possible en début de journée par la route submersible de 09h54 à 14h06 pour passer la journée sur l’île avant le début des concerts à 19h.

Valentine Groove

Canal 16

Retour à pied à marée basse de 22h11 à minuit. .

embarcadère plage de la grève blanche Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English :

L’événement Tous à Callot ! Concerts Valentine Groove & Canal 16 sur l’île Callot Soirées transats Carantec a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX