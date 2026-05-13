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Un conte sur un transat: Monique Répécaud Contes chuchotés au creux de l’oreille Jardin du Verger Carantec

Un conte sur un transat: Monique Répécaud Contes chuchotés au creux de l’oreille Jardin du Verger Carantec lundi 10 août 2026.

Lieu : Jardin du Verger

Adresse : 4 Rue Pasteur

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Carantec

Un conte sur un transat: Monique Répécaud Contes chuchotés au creux de l’oreille

Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Un conte sur un transat: Monique Répécaud Contes chuchotés au creux de l’oreille
Gratuit
Au jardin du Verger En cas de pluie, rendez-vous à la salle du Kelenn   .

Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17 

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English : Un conte sur un transat: Monique Répécaud Contes chuchotés au creux de l’oreille

L’événement Un conte sur un transat: Monique Répécaud Contes chuchotés au creux de l’oreille Carantec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX

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