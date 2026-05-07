Carantec

Les Rues en Scène à Carantec

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous attendu de l’été, les Rues en Scène sont de retour dans nos communes !

Cette année, le spectacle débutera à Morlaix les mercredis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août, à Sainte-Sève le dimanche 30 août, à Le Cloître Saint-Thégonnec le dimanche 6 septembre

et à Carantec le dimanche 13 septembre

Place au spectacle vivant, aux arts de rue dans toute leur diversité, à travers une programmation de qualité, gratuite et tout public, qui rassemble chaque année des centaines de spectateurs, habitants fidèles comme visiteurs curieux.

Informations et programmation détaillée à venir dans les Offices de tourisme et sur www.morlaix-communaute.bzh .

Carantec 29660 Finistère Bretagne

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English : Les Rues en Scène à Carantec

L’événement Les Rues en Scène à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX