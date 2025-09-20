Journées Européennes du Patrimoine à Roscoff Roscoff

Roscoff Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Comme chaque année, Roscoff s’associe à l’opération menée par le Ministère de la Culture avec l’Office de Tourisme et la Commission Municipale Patrimoine .

# Samedi 20 et Dimanche 21

Visites (chapelle Sainte Barbe, phare, vieilles demeures).

– De 10h à 17h | Visite libre de l’église Notre Dame de Croaz Batz.

– De 10h à 18h | Jardin Exotique et Botanique de Roscoff. Visite à 4€ au lieu de 7€. Lieu dit Roc’h Hievec.

– 10h à 18h | Chapelle Sainte Anne. Exposition patrimoine bâti et patrimoine maritime par l’ASSR et Présentation du cimetière du Vil par l’association cimetière du Vil. (Horaires à confirmer).

– 10h à 18h | Abri du canot

Exposition du patrimoine Maritime de Roscoff

Exposition de dessins d’architecture des maisons de marchands, de négociants armateurs et de corsaires.

Présentation de l’inventaire thématique des ports de Bretagne (Horaires à confirmer).

– De 11h à 18h | Démonstration des métiers d’artisanat Rue Louis Pasteur (mairie) .

– De 11h à 18h | Jeux traditionnels par l’Association C’hoarioù Kilhou Place Lacaze Duthiers et quai parmentier (Maison Mary Stuart)

– De 11h à 18h | Coin des écrivains Rue Louis Pasteur (mairie).

– De 14h30 à 17h30 | Phare de Roscoff, visite libre, gratuit .

– De 14h30 à 17h30 | Chapelle Sainte Barbe. Visite & Exposition sur l’histoire de la Chapelle et du Pardon Gratuit.

– 14h à 17h | Exposition collection de photographies de la ville de Roscoff dans les temps anciens au Temple protestant. 22 rue Docteur Bagot.

– 14h à 18h | Visite à quai du vieux gréement le Mondara Mad. Inscription obligatoire 06 80 54 04 25. Gratuit. .

Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00

