Journées européennes du patrimoine à Villemur-Sur-Tarn, Mairie Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn
samedi 19 septembre 2026 · Mairie Villemur-sur-Tarn · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine à Villemur-Sur-Tarn 19 et 20 septembre Mairie Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne
Entrée libre, et sur inscription pour certains (voir programme)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Plongez au cœur de l’histoire de Villemur-sur-Tarn pour les Journées Européennes du Patrimoine !
Profitez d’un week-end riche en découvertes pour explorer notre patrimoine sous toutes ses facettes, avec ce joli programme :
– Samedi 19 septembre
10h-12h – Visite guidée sur le thème « Le patrimoine en danger »
Découvrez le patrimoine de Villemur autrement et appréhendez les enjeux de la rénovation. Visite gratuite, sur inscription jusqu’au 19/09 à l’accueil de la mairie.
10h-17h – Monuments en libre accès
Amateurs d’architecture, de patrimoine ou simples curieux, les portes de Villemur vous sont ouvertes ! Visitez librement les monuments de la ville : Tour de Défense (et son exposition « Artisanat et commerce à Villemur 1800-1950 »), Greniers du Roy, Mairie, Bains-douches, Brusson, église Saint-Michel…
10h-12h/15h-17h – Chasse au bouquet (Journée de la Fleur française)
En partenariat avec Anémone et Coquelicot, partez à la recherche des fleurs dissimulées dans les monuments de la ville : chaque fleur rapportée à Marion à la boutique vous donnera droit à un bouquet (limité à un par famille).
10h-12h/16h-19h – Visite de la salle des meules
Découvrez les rouages cachés sous la Tour de Défense : suivez la visite guidée par des historiens passionnés de l’association AVH.
– Dimanche 20 septembre
10h-12h – Visite guidée sur le thème « Le patrimoine en danger »
Découvrez le patrimoine de Villemur autrement et appréhendez les enjeux de la rénovation. Visite gratuite, sur inscription jusqu’au 19/09 à l’accueil de la mairie.
10h-12h/16h-19h – Visite de la salle des meules
Découvrez les rouages cachés sous la Tour de Défense : suivez la visite guidée par des historiens passionnés de l’association AVH.
Permanent : le patrimoine raconté dans vos rues
Nouveauté – Parcours photo et audio historique
C’est nouveau ! Parcourez la ville et repérez les panneaux présentant une photo ancienne accompagnée d’un QR code : scannez-le, et laissez-vous conter l’histoire des lieux phares de la ville.
Mairie Villemur-sur-Tarn Pl. Charles Ourgaut, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}]
Explorez Villemur-Sur-Tarn lors des Journées du Patrimoine ! Visites guidées, monuments ouverts, salle des meules et nouveau parcours photo-audio vous attendent. culture patrimoine
DR
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