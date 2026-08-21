Journées européennes du patrimoine à Villemur-Sur-Tarn, Mairie Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à Villemur-Sur-Tarn 19 et 20 septembre Mairie Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Entrée libre, et sur inscription pour certains (voir programme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire de Villemur-sur-Tarn pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Profitez d’un week-end riche en découvertes pour explorer notre patrimoine sous toutes ses facettes, avec ce joli programme :

– Samedi 19 septembre

10h-12h – Visite guidée sur le thème « Le patrimoine en danger »

Découvrez le patrimoine de Villemur autrement et appréhendez les enjeux de la rénovation. Visite gratuite, sur inscription jusqu’au 19/09 à l’accueil de la mairie.

10h-17h – Monuments en libre accès

Amateurs d’architecture, de patrimoine ou simples curieux, les portes de Villemur vous sont ouvertes ! Visitez librement les monuments de la ville : Tour de Défense (et son exposition « Artisanat et commerce à Villemur 1800-1950 »), Greniers du Roy, Mairie, Bains-douches, Brusson, église Saint-Michel…

10h-12h/15h-17h – Chasse au bouquet (Journée de la Fleur française)

En partenariat avec Anémone et Coquelicot, partez à la recherche des fleurs dissimulées dans les monuments de la ville : chaque fleur rapportée à Marion à la boutique vous donnera droit à un bouquet (limité à un par famille).

10h-12h/16h-19h – Visite de la salle des meules

Découvrez les rouages cachés sous la Tour de Défense : suivez la visite guidée par des historiens passionnés de l’association AVH.

– Dimanche 20 septembre

10h-12h – Visite guidée sur le thème « Le patrimoine en danger »

Découvrez le patrimoine de Villemur autrement et appréhendez les enjeux de la rénovation. Visite gratuite, sur inscription jusqu’au 19/09 à l’accueil de la mairie.

10h-12h/16h-19h – Visite de la salle des meules

Découvrez les rouages cachés sous la Tour de Défense : suivez la visite guidée par des historiens passionnés de l’association AVH.

Permanent : le patrimoine raconté dans vos rues

Nouveauté – Parcours photo et audio historique

C’est nouveau ! Parcourez la ville et repérez les panneaux présentant une photo ancienne accompagnée d’un QR code : scannez-le, et laissez-vous conter l’histoire des lieux phares de la ville.

Mairie Villemur-sur-Tarn Pl. Charles Ourgaut, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}]

Explorez Villemur-Sur-Tarn lors des Journées du Patrimoine ! Visites guidées, monuments ouverts, salle des meules et nouveau parcours photo-audio vous attendent. culture patrimoine

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