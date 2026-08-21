THÉÂTRE EN VILL’ : « A quelle heure on ment ? », Les Greniers du Roy, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

THÉÂTRE EN VILL’ : « A quelle heure on ment ? » Samedi 26 septembre, 20h30 Les Greniers du Roy Haute-Garonne

entrée gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:30:00+02:00

Les habitués de THÉÂTRE EN VILL’ connaissent bien la troupe des Gal’Abrials, qui étaient venus en 2024 nous présenter « Appelez-le Max ! « .

ils nous reviennent cette année avec un comédie désopilante dont le titre à lui seul est très évocateur des scènes truculentes qui nous sont promises : « A quelle heure on ment ? » !

Jugez plutôt : une troupe de comédiens amateurs sont en pleine répétition d’une pièce qu’ils doivent jouer pour la première fois le lendemain. Rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime, et la police fait irruption. S’ensuit une enquête déclenchant une série de mensonges, de quiproquos et de rebondissements hilarants. Reposant sur le principe du « théâtre dans le théâtre », cette pièce offre une plongée dans les coulisses du spectacle vivant, où les imprévus s’accumulent pour le plus grand plaisir du public.

Représentation gratuite, samedi 26 septembre à 20h30 aux Greniers du Roy. Sans réservation.

Attention : nombre de places limité. Pensez à arriver au moins 30 minutes avant la représentation.

Les Greniers du Roy rue de l’Hospice 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0534273007 »}, {« type »: « email », « value »: « assistante-culture@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}]

Les Gal’Abrials de Saint Sauveur nous présentent une pièce de Vivien Lheraux, mise en scène par Thierry Ortiz, samedi 26/09 aux Greniers du Roy.

Troupe Les Gal’Abrials, Mairie de Villemur