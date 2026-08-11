Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay avenue Paul Jeanson Lessay
samedi 19 septembre 2026 · avenue Paul Jeanson · Lessay
Informations pratiques
Lessay
Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay
avenue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’abbatiale de Lessay accueille l’Harmonie municipale de Périers et le Réveil de Portbail pour un concert. Un moment convivial avec buvette à l’entracte. Tous publics. .
avenue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 13 01 culture@lessay.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-08-11 par Côte Ouest Centre Manche
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