Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay avenue Paul Jeanson Lessay

Informations pratiques

Lessay

Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay

avenue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’abbatiale de Lessay accueille l’Harmonie municipale de Périers et le Réveil de Portbail pour un concert. Un moment convivial avec buvette à l’entracte. Tous publics. .

avenue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 13 01 culture@lessay.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-08-11 par Côte Ouest Centre Manche