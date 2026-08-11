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Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay avenue Paul Jeanson Lessay

samedi 19 septembre 2026 · avenue Paul Jeanson · Lessay

Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay avenue Paul Jeanson Lessay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
avenue Paul Jeanson
Adresse
Abbatiale de Lessay
Ville
50430 Lessay
Département
Manche
Tarif

Lessay

Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay

avenue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’abbatiale de Lessay accueille l’Harmonie municipale de Périers et le Réveil de Portbail pour un concert. Un moment convivial avec buvette à l’entracte. Tous publics.   .

avenue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 13 01  culture@lessay.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Abbatiale de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-08-11 par Côte Ouest Centre Manche

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