Informations pratiques

Altier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Château du Champ Altier Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château du Champ sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le parc et le rez-de-chaussée du château sont ouverts au public

Participation libre

Le château du Champ sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h

Le château du Champ est situé sur un éperon rocheux qu’entoure la rivière Altier.

Il est inscrit à l’inventaire des monuments historiques

On pense que ce site est occupé depuis l’époque romaine. Le plus ancien écrit concernant ce lieu est un acte notarié datant de 1250.

Devenu lieu de justice de la vallée au XIVème siècle, il fut doté de nombreuses tours qui au-delà de leur contribution à la défense des différents accès au château, donnèrent au bâtiment un aspect remarquable.

Le parc et le rez-de-chaussée du château sont ouverts au public

Participation libre .

Château du Champ Altier 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

The Château du Champ will be open from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm

The park and first floor of the château are open to the public

Free admission

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Altier a été mis à jour le 2026-08-29 par 48-OT Mont Lozere