Journées européennes du patrimoine Ancien magasin général Technopôle Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Technopôle · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine Ancien magasin général
Technopôle 11 rue Auguste Giral Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Parcours de découverte de l’ancien bagne de Rochefort.
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Technopôle 11 rue Auguste Giral Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com
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English : European Heritage Days: Former general store
Discovery tour of the former prison in Rochefort.
L’événement Journées européennes du patrimoine Ancien magasin général Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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