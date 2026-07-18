Journées européennes du patrimoine Ancien magasin général Technopôle Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine Ancien magasin général

Technopôle 11 rue Auguste Giral Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Parcours de découverte de l’ancien bagne de Rochefort.

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Technopôle 11 rue Auguste Giral Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

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English : European Heritage Days: Former general store

Discovery tour of the former prison in Rochefort.

L’événement Journées européennes du patrimoine Ancien magasin général Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan