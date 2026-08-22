Journées Européennes du Patrimoine ancien Tribunal d’Instance Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Journées Européennes du Patrimoine ancien Tribunal d’Instance

26 place Jeanne d’Arc Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Installé dans l’ancienne église du Couvent des Dames Augustines à partir de 1801, l’ancien Tribunal d’Instance de Neufchâteau témoigne du passé religieux et judiciaire de la ville.

Officiellement fermé depuis le 1er janvier 2010, il a vu sa première audience se dérouler en décembre 1801. Plus de deux siècles de procès ont donc eu lieu entre ces murs. Vous pourrez y retrouver du mobilier d’époque, notamment les fauteuils du président et des juges classés aux Monuments Historiques, ainsi que les stalles en chêne de l’époque des Dames Augustines.

Une exposition exceptionnelle autour du recensement de 1911 sera présentée par le Cercle Généalogique du Pays de Jeanne.

Découvrez la vie des habitants de la Place Carrière, de la rue des Remparts, de la rue Gérardin et de la Place Jeanne d’Arc à travers la présentation de documents d’archives, ainsi que le recensement de 1911 pour l’ensemble de la ville.Tout public

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26 place Jeanne d’Arc Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

Housed in the former church of the Dames Augustines convent since 1801, Neufchâteau’s former Tribunal d’Instance bears witness to the town’s religious and judicial past.

Officially closed on January 1, 2010, the first court hearing took place in December 1801. Over two centuries of trials have taken place within these walls. Here you’ll find period furniture, including the presiding judge’s and judge’s armchairs, listed as Monuments Historiques, and oak stalls from the Dames Augustines period.

An exceptional exhibition based on the 1911 census will be presented by the Cercle Généalogique du Pays de Jeanne.

Discover the life of the inhabitants of Place Carrière, Rue des Remparts, Rue Gérardin and Place Jeanne d’Arc through the presentation of archive documents, as well as the 1911 census for the whole town.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine ancien Tribunal d’Instance Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES