Journées Européennes du Patrimoine Angoulême alternatif et queer déambulation avec Les Altesses du 16 FRAC Poitou-Charentes Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · FRAC Poitou-Charentes · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Angoulême alternatif et queer déambulation avec Les Altesses du 16
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La compagnie angoumoisine Les Altesses du 16, à la croisée des arts visuels, de la performance et du spectacle vivant, propose une visite guidée mêlant enquête historique, fiction et humour.
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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 contact@fracpoitoucharentes.fr
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English :
The Angoumois-based company Les Altesses du 16, at the crossroads of visual arts, performance art, and the performing arts, offers a guided tour that blends historical inquiry, fiction, and humor.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Angoulême alternatif et queer déambulation avec Les Altesses du 16 Angoulême a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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