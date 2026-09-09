Journées Européennes du Patrimoine Angoulême alternatif et queer déambulation avec Les Altesses du 16 FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Angoulême alternatif et queer déambulation avec Les Altesses du 16

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La compagnie angoumoisine Les Altesses du 16, à la croisée des arts visuels, de la performance et du spectacle vivant, propose une visite guidée mêlant enquête historique, fiction et humour.

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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 contact@fracpoitoucharentes.fr

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English :

The Angoumois-based company Les Altesses du 16, at the crossroads of visual arts, performance art, and the performing arts, offers a guided tour that blends historical inquiry, fiction, and humor.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Angoulême alternatif et queer déambulation avec Les Altesses du 16 Angoulême a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême