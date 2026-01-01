Visite guidée Musée pour tous Angoulême

Visite guidée Musée pour tous

En famille, accompagnés d’un médiateur, venez découvrir à votre rythme quelques objets emblématiques du musée. A l’aide d’outils et d’un discours adapté, nous avancerons à votre rythme et selon vos envies.

Square Girard II, rue corneille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

As a family, accompanied by a mediator, come and discover some of the museum?s most emblematic objects at your own pace. With the help of tools and an adapted presentation, we’ll move at your own pace and according to your desires.

