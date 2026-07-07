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Concert à la Guinguette d’Isis Barbara et Moustaki Les Jardins d’Isis Angoulême

dimanche 30 août 2026 · Les Jardins d'Isis · Angoulême

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Les Jardins d'Isis
Adresse
199 bis Rue de la Loire
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Angoulême

Concert à la Guinguette d’Isis Barbara et Moustaki

Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 21:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Danièle Cazenave et Yannick Astoul interprétent les plus belle chanson du répertoire de Barbara et Georges Moustaki
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Les Jardins d’Isis 199 bis Rue de la Loire Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 05 01 28  lesjardinsdisis@gmail.com

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English :

Danièle Cazenave and Yannick Astoul perform the most beautiful songs from the repertoires of Barbara and Georges Moustaki

L’événement Concert à la Guinguette d’Isis Barbara et Moustaki Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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