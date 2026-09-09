Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine Le Musée de la bande dessinée Angoulême

samedi 19 septembre 2026 · Le Musée de la bande dessinée · Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la bande dessinée. Un moment convivial à ne pas louper.

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Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

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English :

A comic book happy hour followed by a reading party in the reading area of the Comic Book Museum. A fun event you won’t want to miss.

L’événement Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine Angoulême a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême