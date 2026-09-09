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AGENDA · Angoulême

Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine Le Musée de la bande dessinée Angoulême

samedi 19 septembre 2026 · Le Musée de la bande dessinée · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Le Musée de la bande dessinée
Adresse
121 rue de Bordeaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la bande dessinée. Un moment convivial à ne pas louper.
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Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65  contact@citebd.org

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English :

A comic book happy hour followed by a reading party in the reading area of the Comic Book Museum. A fun event you won’t want to miss.

L’événement Journées Européennes du patrimoine apéro BD autour du matrimoine Angoulême a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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