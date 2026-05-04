Neuvic

Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic

10 Place de la Mairie Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine , sur le thème Patrimoine en danger , venez découvrir l’arboretum du Château de Neuvic d’Ussel à travers découverte du parc, son histoire, verger, jardin de curé et chapelle avec ses vitraux contemporains.

• Visite libre de 14h à 20h. Tarifs Adultes 4€ 4/18 ans 3€.

• Visite guidée avec la propriétaire de 14h30 à 16h30. Tarifs Adultes 6€ 4/18 ans 4€. .

10 Place de la Mairie Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 96 48 45

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English : Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze