Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic

Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic

Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic samedi 19 septembre 2026.

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Neuvic

Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic

10 Place de la Mairie Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine , sur le thème Patrimoine en danger , venez découvrir l’arboretum du Château de Neuvic d’Ussel à travers découverte du parc, son histoire, verger, jardin de curé et chapelle avec ses vitraux contemporains.

• Visite libre de 14h à 20h. Tarifs Adultes 4€ 4/18 ans 3€.
• Visite guidée avec la propriétaire de 14h30 à 16h30. Tarifs Adultes 6€ 4/18 ans 4€.   .

10 Place de la Mairie Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 96 48 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Neuvic (Corrèze)