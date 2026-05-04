Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic
Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic samedi 19 septembre 2026.
Neuvic
Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic
10 Place de la Mairie Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine , sur le thème Patrimoine en danger , venez découvrir l’arboretum du Château de Neuvic d’Ussel à travers découverte du parc, son histoire, verger, jardin de curé et chapelle avec ses vitraux contemporains.
• Visite libre de 14h à 20h. Tarifs Adultes 4€ 4/18 ans 3€.
• Visite guidée avec la propriétaire de 14h30 à 16h30. Tarifs Adultes 6€ 4/18 ans 4€. .
10 Place de la Mairie Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 96 48 45
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English : Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Arboretum du Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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