JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

2026 a été proclamée Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux . Pour l’occasion, l’antenne des Archives propose un programme mettant à l’honneur les bergers et leurs bêtes, les transhumances, la gestion des pâturages, les traditions et savoir-faire de notre territoire !

Dans le cadre des animations prévues autour de la transhumance et du pastoralisme, découvrez la technique du feutrage de la laine au savon, qui permet de transformer de la laine brute cardée, en un objet, tissu, décoration, bijou, etc. Tout le matériel est fourni pour cet atelier et chacun pourra partir avec sa réalisation.

Activité à réaliser en duo. Tout enfant inscrit doit être accompagné d’un adulte, également inscrit.

Animation Estelle Gattoni, Filoofil

En famille, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire. .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

2026 has been proclaimed the “International Year of Pastoral Landscapes and Herders.” To mark the occasion, the Archives branch is offering a program highlighting shepherds and their livestock, transhumance, pasture management, and the traditions and expertise of our region!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ATELIER CRÉATIF INITIATION AU FEUTRAGE DE LA LAINE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE