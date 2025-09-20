Informations pratiques

Plumelec

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac

Callac Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre de 10h à 19h

Dimanche 20 septembre 2025 de 9h à 18h

Découverte et visites commentées en continu décrivant les grandes époques de construction et de transformation du château depuis le X° siècle. .

Callac Plumelec 56420 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE