Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec
samedi 19 septembre 2026 · Plumelec
Informations pratiques
Plumelec
Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac
Callac Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre de 10h à 19h
Dimanche 20 septembre 2025 de 9h à 18h
Découverte et visites commentées en continu décrivant les grandes époques de construction et de transformation du château depuis le X° siècle. .
Callac Plumelec 56420 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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