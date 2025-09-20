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AGENDA · Plumelec

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec

samedi 19 septembre 2026 · Plumelec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Callac
Ville
56420 Plumelec
Département
Morbihan
Tarif

Plumelec

Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac

Callac Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre de 10h à 19h
Dimanche 20 septembre 2025 de 9h à 18h
Découverte et visites commentées en continu décrivant les grandes époques de construction et de transformation du château depuis le X° siècle.   .

Callac Plumelec 56420 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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