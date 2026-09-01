Journées européennes du patrimoine au Château de Cramirat place des templiers Sergeac

Informations pratiques

Sergeac

Journées européennes du patrimoine au Château de Cramirat

place des templiers château de Cramirat Sergeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

14h 15h. Découvrez les parties du château Cramirat déjà restaurées et plongez dans l’histoire de cette ancienne forteresse templière du XIIe siècle. Places limitées. Sur inscription. Gratuit

Visite guidée du château Cramirat, ancien château Templier.

Au cours de cette visite guidée, découvrez les parties du château Cramirat déjà restaurées et plongez dans l’histoire de cette ancienne forteresse templière du XIIe siècle. Vous parcourrez les espaces dont les sols, la toiture et l’escalier à vis ont été restaurés, tout en découvrant les différentes étapes du chantier de conservation, les défis historiques et techniques rencontrés, ainsi que le projet qui guide aujourd’hui la renaissance de ce site patrimonial exceptionnel.

Visite gratuite sur inscription. Nombre de places limité. Prévoir des chaussures confortables adaptées à la visite d’un chantier de restauration. .

place des templiers château de Cramirat Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@chateau-cramirat.com

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English : Journées européennes du patrimoine au Château de Cramirat

2:00 p.m. 3:00 p.m. Discover the restored sections of Cramirat Castle and immerse yourself in the history of this former 12th-century Templar fortress. Limited space available. Registration required. Free

L’événement Journées européennes du patrimoine au Château de Cramirat Sergeac a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère