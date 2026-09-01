Journées européennes du Patrimoine au Château de Losse Lieu-dit Château de Losse Thonac
dimanche 20 septembre 2026 · Lieu-dit Château de Losse · Thonac
Informations pratiques
Thonac
Journées européennes du Patrimoine au Château de Losse
Lieu-dit Château de Losse Château de Losse Thonac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
14h-15h30 ou 16h-17h30. Aménagé au cœur des guerres de Religion, le Jardin de Losse témoignage du raffinement et de l’élégance de la Renaissance en Périgord. Sur Réservation. Entrée Payante
Visites-conférences à la découverte du jardin créé par Jean II de Losse entre 1573 et 1578, alors que ce gentilhomme périgourdin est au faîte de sa gloire à la cour de France. Chevalier des ordres royaux de Saint-Michel et du Saint-Esprit, conseiller du roi Henri III, capitaine de ses gardes au Louvre, maréchal de camp et gouverneur de Verdun, Jean II de Losse occupe alors une place éminente auprès du souverain.
Aménagé au cœur des guerres de Religion, son jardin demeure pourtant l’un des derniers témoignages du raffinement et de l’élégance de la Renaissance en Périgord.
La visite comprend l’ouverture exceptionnelle d’une partie du jardin habituellement fermée au public.
Sur réservation. Groupe limité à 30 personnes. Entrée payante. .
Lieu-dit Château de Losse Château de Losse Thonac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 08 losse@chateaudelosse.com
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English : Journées européennes du Patrimoine au Château de Losse
11am 6pm. To mark the occasion, the Château and Jardins de Losse are offering special rates and access to the stables.
L’événement Journées européennes du Patrimoine au Château de Losse Thonac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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