Journées européennes du patrimoine au Château Teyssier de Savy Saint Chef

Informations pratiques

Venez découvrir les danses et le mode de vie du 19ème siècle dans un cadre digne des plus beaux bals de l’époque romantique. Les Pomponnées et Culottés s’associent au château Teyssier de Savy pour vous proposer des initiations aux danses historiques et des scènes de la vie qui vous apprendront à être les plus beaux et les plus élégants lors de votre présentation à toute la bonne société.

Ouverture exceptionnelle du château avec une association de reconstituteurs Second Empire pour les journées du patrimoine, au programme initiations à la danse, exposition de costume, scènes de vie, visite du château, de la chapelle et des charpentes, rafraîchissements dans les jardins

Entrée : 8€, -12ans : gratuit