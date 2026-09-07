Journées Européennes du Patrimoine au MACS MTO®, Musée d’Art et de Culture Soufis MTO, Chatou

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine au MACS MTO® 19 et 20 septembre Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez en famille aux Journées Européennes du Patrimoine auMusée d’Art et de Culture Soufis MTO!

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h, le Musée d’Art et de Culture Soufis MTO vous invite à (re)découvrir son jardin à travers une programmation pensée pour les familles, mettant en lumière le lien entre nature, création et pratiques artisanales.

Explorations sensorielles, observation du jardin à la loupe, jeux collaboratifs : autant de façons d’éveiller les sens et de porter un regard attentif sur les formes, les textures et les parfums des plantes. Les visiteurs sont invités à toucher, sentir, comparer, et à découvrir comment les éléments naturels peuvent devenir motifs, pigments, matériaux ou oeuvres d’art, révélant la manière dont la nature inspire artistes et artisans.

Cette journée propose une immersion dans le patrimoine végétal du musée : une invitation à regarder autrement, à expérimenter, et à tisser un lien sensible entre la nature et les œuvres d’art.

À noter : en raison de la désinstallation de l’exposition, les salles du musée seront fermées au public.

Musée d’Art et de Culture Soufis MTO 6 avenue de Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ [{« link »: « https://www.macsmto.fr/ »}] RER A Chatou Croissy, Parking sur l’île des impressionnistes

Participez en famille aux Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Art et de Culture Soufis MTO !

©MACS MTO