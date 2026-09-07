La médiathèque hantée, Médiathèque de Chatou, Chatou

Informations pratiques

La médiathèque hantée Samedi 3 octobre, 20h30 Médiathèque de Chatou Yvelines

A partir de 10 ans. N’oubliez pas de prendre une lampe torque (la lampe de votre téléphone suffit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00

Découvrez la médiathèque comme vous ne l’avez jamais vue !

Une visite nocturne semée de surprises, de monstres et de fantômes…

Médiathèque de Chatou 85 boulevard de la République 78400 CHATOU Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-chatou.com/agenda/a-venir/animation/la-mediatheque-hantee »}]

Biblis en folie 2026

© médiathèque Chatou