La médiathèque hantée, Médiathèque de Chatou, Chatou
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Chatou · Chatou
Informations pratiques
La médiathèque hantée Samedi 3 octobre, 20h30 Médiathèque de Chatou Yvelines
A partir de 10 ans. N’oubliez pas de prendre une lampe torque (la lampe de votre téléphone suffit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:30:00+02:00
Découvrez la médiathèque comme vous ne l’avez jamais vue !
Une visite nocturne semée de surprises, de monstres et de fantômes…
Médiathèque de Chatou 85 boulevard de la République 78400 CHATOU Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-chatou.com/agenda/a-venir/animation/la-mediatheque-hantee »}]
Biblis en folie 2026
© médiathèque Chatou
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