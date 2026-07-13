Journées européennes du patrimoine au musée de l’aéronautique navale Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine au musée de l’aéronautique navale
rond-point Albert Bignon Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
À partir de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le musée où sont exposés aéronefs, moteurs, réacteurs, armement, aérostation.
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rond-point Albert Bignon Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 71 10 16 contact@museeaeronaval.com
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English : European Heritage Days at the Naval Aviation Museum
Discover the museum where aircraft, engines, jet engines, armament and aerostation are exhibited.
L’événement Journées européennes du patrimoine au musée de l’aéronautique navale Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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