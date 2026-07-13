Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au musée de l’aéronautique navale

rond-point Albert Bignon Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

À partir de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le musée où sont exposés aéronefs, moteurs, réacteurs, armement, aérostation.

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rond-point Albert Bignon Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 71 10 16 contact@museeaeronaval.com

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English : European Heritage Days at the Naval Aviation Museum

Discover the museum where aircraft, engines, jet engines, armament and aerostation are exhibited.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée de l’aéronautique navale Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan