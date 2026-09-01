Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Beaux-Arts (MBA) Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Beaux-Arts (MBA)

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



Au programme du musée visites, expositions, … sont au rendez-vous. Tous les rendez-vous sont gratuits.





˃ Autour des collections permanentes

De Lanfranco à Rubens, de Philippe de Champaigne à David, de Courbet à Monticelli, la collection du Musée des Beaux-Arts offre un large panorama des écoles de peintures italiennes, françaises et du Nord, depuis le XVIe jusqu’au XIXe siècle. La sculpture est représentée par un ensemble exceptionnel d’œuvres de Pierre Puget, les bustes de parlementaires d’Honoré Daumier, ou La Voix intérieure d’Auguste Rodin. Sans oublier des œuvres d’artistes femme telles que Françoise Duparc, Elisabeth Vigée Le Brun, Fontania Lavinia mais aussi Claude Vignon et Eva Gonzalès.



˃ Visites flash et points paroles ponctuels au sein du parcours des collections permanentes

Le musée des Beaux-Arts propose des visites flash autour des collections permanentes du musée.

Samedi 19 septembre

– La peste de 1720 à 10h et 14h

– Femmes artistes au XVIIIe siècle à 10h30 et 14h30

– Le paysage marseillais à 11h et 15h

– Points de paroles libres dans les salles de 15h15 à 16h30

Durée viistes flash 15 min

Sans réservation dans la limite des places disponibles





˃ Palais Longchamp

Festival Marcel Longchamp

Sur le thème Il vogue , la Mairie des 4e et 5e arrondissements de la Ville de Marseille, en partenariat avec Le Château de Servières, propose cette année encore, une sélection d’œuvres et de performances d’art contemporain au sein du Parc du Palais Longchamp de Marseille, au Musée des Beaux-Arts et du Muséum d’Histoire Naturelle.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

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English :

Join us at the Musée des Beaux-Arts for the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Ville de Marseille