Ciné plein air Le Géant de fer Centre Social Sainte-Elisabeth Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Ciné plein air Le Géant de fer

Samedi 5 septembre 2026 à partir de 20h30. Centre Social Sainte-Elisabeth 6 Sq. Hopkinson Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Installez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air !

En partenariat avec Ciné Plein-Air Marseille, la Maire des 4e et 5e arrondissements vous propose de redécouvrir des grands classiques du cinéma dans une ambiance estivale et conviviale





► Samedi 5 septembre 20h30



Le Géant de fer



En avant-séance, la mairie des 4e et 5e arrondissements et le Centre Social Saint-Élisabeth s’associe au festival Kouss-Kouss pour proposer un repas convivial autour d’un couscous aux herbes aromatiques, accompagné d’un atelier participatif ouvert à tous.



De Brad Bird

États-Unis | 1999 | 1h23 | VF



Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge qui sont délicieuses) ? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour chasser l’envahisseur alien et que les forces terrestres, maritimes et aériennes des militaires américains sont envoyées pour démolir le géant. Résultat une incroyable aventure faite de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.



AVANT-SÉANCE



Court-métrage de l’association Polly Maggoo FÉTICHE

De Jean-François Comminges, avec la participation collective de jeunes accueillis par l’association Fouque, et la contribution scientifique de Laurent Perrinet, chercheur en neurosciences.

France | 2025 | fiction | 06’

Une équipe de jeunes chercheurs du laboratoire FÉTICHE (Fondation pour l’Etude des effets des Technologies de l’Information et des Communications sur l’Homme et son Environnement) découvre qu’à mesure que les rumeurs et les fakenews se répandent au sujet d’une supposée Terre plate , plus la Terre se dégonfle… Comment lutter contre cet effet néfaste ?



Infos pratiques



Accès au site à toute heure.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès aux toilettes.

Objets personnels interdits objets contondants, tranchants, bouteille en verre…



Restauration

Pique-niques autorisés. Petite restauration sur place.



Assises

Chaises disponibles sur place. Sièges personnels autorisés.



Réservations

Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .

Centre Social Sainte-Elisabeth 6 Sq. Hopkinson Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture45@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a seat under the %E9stars for some outdoor movie nights!

L’événement Ciné plein air Le Géant de fer Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Ville de Marseille