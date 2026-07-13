Journées européennes du patrimoine au musée des Commerces d’Autrefois Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine au musée des Commerces d’Autrefois
12 rue Lesson Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le charme des petits commerces au début du XXème siècle.
.
12 rue Lesson Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 91 50 museedescommerces@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : European Heritage Days at the Musée des Commerces d’Autrefois
Discover the charm of small shops in the early 20th century.
L’événement Journées européennes du patrimoine au musée des Commerces d’Autrefois Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Lundis de l’Arsenal 20 juillet 2026 place de la Galissonière Rochefort 20 juillet 2026
- Les Lundis de l’Arsenal Rochefort 20 juillet 2026
- Noctambulations L’arsenal, trois siècles d’aventures et d’inventions. Rochefort 21 juillet 2026
- Visite thématique Les dames de Loti Maison de Pierre Loti Rochefort 22 juillet 2026
- Les Mercredis Jazz Rochefort 22 juillet 2026