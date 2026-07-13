Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au musée des Commerces d’Autrefois

12 rue Lesson Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le charme des petits commerces au début du XXème siècle.

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12 rue Lesson Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 91 50 museedescommerces@wanadoo.fr

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English : European Heritage Days at the Musée des Commerces d’Autrefois

Discover the charm of small shops in the early 20th century.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée des Commerces d’Autrefois Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan