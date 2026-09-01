AGENDA · Le Faouët
Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët Musée Le Faouët
samedi 19 septembre 2026 · Musée · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët
Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) . .
Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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