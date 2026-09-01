Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët Musée Le Faouët

Informations pratiques

Le Faouët

Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) . .

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan