UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Faouët

Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët Musée Le Faouët

samedi 19 septembre 2026 · Musée · Le Faouët

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée
Adresse
1A Rue de Quimper
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’exposition Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) .   .

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée du Faouët Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)