AGENDA · Le Faouët
Concert Le Faouët
mercredi 29 juillet 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Concert
Place Plantée Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Après l’initiation aux danses bretonnes avec les Danserien an Ellé sous les Halles, l’équipe du Festi’Coat vous propose à partir de 19h du chant breton à danser, de la pop, du rock et des chansons françaises ! Bar et restauration sur place .
Place Plantée Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)
- Visite/atelier ados Les couleurs du passé de la colorisation à l’IA Musée Le Faouët 29 juillet 2026
- Initiations aux danses bretonnes Le Faouët 29 juillet 2026
- Visite commentée de l’exposition temporaire Le Faouët 30 juillet 2026
- Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët 4 août 2026
- Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët 5 août 2026