Informations pratiques

Le Faouët

Concert

Place Plantée Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Après l’initiation aux danses bretonnes avec les Danserien an Ellé sous les Halles, l’équipe du Festi’Coat vous propose à partir de 19h du chant breton à danser, de la pop, du rock et des chansons françaises ! Bar et restauration sur place .

Place Plantée Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan