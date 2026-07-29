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AGENDA · Le Faouët

Concert Le Faouët

mercredi 29 juillet 2026 · Le Faouët

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Plantée
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

Concert

Place Plantée Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Après l’initiation aux danses bretonnes avec les Danserien an Ellé sous les Halles, l’équipe du Festi’Coat vous propose à partir de 19h du chant breton à danser, de la pop, du rock et des chansons françaises ! Bar et restauration sur place   .

Place Plantée Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Concert Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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