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Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët

Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët mardi 4 août 2026.

Adresse : Place des Halles

Ville : 56320 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Le Faouët

Balade géologique à Sainte-Barbe

Place des Halles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Balade de 3 km avec un géologue à la découverte des roches locales dans son contexte régionale. Grille de lecture du paysage et observations architecturales et symboliques de Sainte-Barbe. Sortie déconseillée aux personnes à mobilité réduite.   .

Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83 

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English :

L’événement Balade géologique à Sainte-Barbe Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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