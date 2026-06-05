Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët

Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Musée

Adresse : 1A Rue de Quimper

Ville : 56320 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Le Faouët

Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Envie de profiter des vacances pour pratiquer une activité en famille ?
Prenez part à une visite de l’exposition du moment puis participez à l’atelier L’art du décor sur céramique . Glissez-vous dans la peau d’un peintre de faïenceries, et transformez de simples pièces de céramique en objet unique !
Laissez libre cours à votre imagination en décorant votre pièce d’une symphonie de couleurs. Et gardez un souvenir inoubliable en repartant avec votre réalisation.
Sur réservation. Dès 6 ans.   .

Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)