Vide maison Résidence Autonomie Les Asphodèles Le Faouët

Le Faouët

Vide maison

Résidence Autonomie Les Asphodèles 34B Rue des Bergères Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Au vu du succès remporté par l’édition 2025, l’association Ty Ar Milad renouvelle son opération de vide maison au profit des résidents. Tout au long de l’année passée, le stock s’est enrichi des dons des résidents et de leurs familles meubles, vaisselle, linge de maison, literie, luminaires, petit électro ménager, livres, objets de décoration…

Profitez aussi de vous désaltérer et déguster des gâteaux faits par les résidents et des bénévoles de l’association. .

Résidence Autonomie Les Asphodèles 34B Rue des Bergères Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 7 80 32 21 59

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English :

L’événement Vide maison Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan