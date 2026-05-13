Les Patrimoines de l’été La chapelle Sainte-Barbe dans son environnement géologique Sainte-Barbe Le Faouët

Le Faouët

Les Patrimoines de l’été La chapelle Sainte-Barbe dans son environnement géologique

Sainte-Barbe Campanile Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Raconter l’histoire de la chapelle Sainte-Barbe, c’est aussi évoquer son environnement exceptionnel. Et qui d’autre qu’un ingénieur géologue pour vous dévoiler tous les mystères de la formation des paysages et de celui de la vallée de Sainte-Barbe en particulier ? Visite en compagnie de Nathalie Le Pen du service patrimoine Roi Morvan Communauté et de Joseph Le Guernic, ingénieur géologue, association Traditions et Patrimoines en Montagnes Noires. Rdv devant le campanile. .

Sainte-Barbe Campanile Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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L’événement Les Patrimoines de l’été La chapelle Sainte-Barbe dans son environnement géologique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan