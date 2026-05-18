Les Patrimoines de l’été Sur les traces d’Olivier Le Loërgan… Le Faouët
Les Patrimoines de l’été Sur les traces d’Olivier Le Loërgan… Le Faouët jeudi 23 juillet 2026.
Le Faouët
Les Patrimoines de l’été Sur les traces d’Olivier Le Loërgan…
Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La visite flash du jour s’enrichit de la venue d’un invité. Roland Monnier, restaurateur de statues morbihannais a entrepris de retracer le parcours du sculpteur de Saint-Fiacre, Olivier le Loërgan, en répertoriant toutes ses œuvres, de Canihuel au Faouët. Il y en aurait même une autre dans la chapelle ! Avec Nathalie Le Pen et Roland Monnier. .
Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Les Patrimoines de l’été Sur les traces d’Olivier Le Loërgan… Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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