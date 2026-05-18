Le Faouët

Les Patrimoines de l’été Sur les traces d’Olivier Le Loërgan…

Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La visite flash du jour s’enrichit de la venue d’un invité. Roland Monnier, restaurateur de statues morbihannais a entrepris de retracer le parcours du sculpteur de Saint-Fiacre, Olivier le Loërgan, en répertoriant toutes ses œuvres, de Canihuel au Faouët. Il y en aurait même une autre dans la chapelle ! Avec Nathalie Le Pen et Roland Monnier. .

Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Patrimoines de l’été Sur les traces d’Olivier Le Loërgan… Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan