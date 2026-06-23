Conférence Les sonneurs, sujet d’inspiration pour les artistes Le Faouët
Conférence Les sonneurs, sujet d’inspiration pour les artistes Le Faouët dimanche 19 juillet 2026.
Le Faouët
Conférence Les sonneurs, sujet d’inspiration pour les artistes
1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Cet été au musée du Faouët, ne manquez pas la conférence animée par Christian Bellec, président de l’Association des amis du musée du Faouët. Peintures, dessins, céramiques, photographies… les témoignages artistiques mettant à l’honneur le couple emblématique de musiciens bretons sont variés et offrent un aperçu des sonneurs vus par les artistes de la transmission d’une culture et d’un métier, en passant par le portrait du sonneur, pour terminer sur la place du musicien dans l’imagerie populaire.
Un rendez-vous pour découvrir les sonneurs autrement ! Sur réservation et dans la limite des places disponibles. .
1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27
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English :
L’événement Conférence Les sonneurs, sujet d’inspiration pour les artistes Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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