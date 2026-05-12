Initiations aux danses bretonnes Le Faouët
Initiations aux danses bretonnes Le Faouët mercredi 15 juillet 2026.
Le Faouët
Initiations aux danses bretonnes
Place des Halles Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Novices, débutants, amateurs ou connaisseurs, rendez-vous pour des initiations aux danses bretonnes animées par les Danserien an Ellé, sous les halles au Faouët. L’andro, la gavotte et le plinn n’auront plus de secret pour vous ! .
Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Initiations aux danses bretonnes Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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