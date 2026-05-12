Le Faouët

Initiations aux danses bretonnes

Place des Halles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Novices, débutants, amateurs ou connaisseurs, rendez-vous pour des initiations aux danses bretonnes animées par les Danserien an Ellé, sous les halles au Faouët. L’andro, la gavotte et le plinn n’auront plus de secret pour vous ! .

Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Initiations aux danses bretonnes Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan