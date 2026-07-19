L’AlterTour passe par Le Faouët ! Le Faouët
jeudi 13 août 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
L’AlterTour passe par Le Faouët !
Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Ce tour à vélo itinérant est préparé en autogestion par l’association AlterCampagne, roule à la rencontre des systèmes économiques, agricoles, politiques et sociétaux dans lesquels nous vivons. Cet été l’AlterTour part de La Rochelle pour rejoindre Daoulas, et fera étape au Faouët ce 13 aout. .
Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement L’AlterTour passe par Le Faouët ! Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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