Embarquement immédiat Le Faouët
vendredi 14 août 2026 · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Embarquement immédiat
117 rue de la gare Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation d’une animation contes à la Gare de Guiscriff, animée par Madame Céline Gumuchian. Cet événement se tiendra le vendredi 14août 2026, à partir de 15h.
Informations pratiques
Entrée don libre
Contes ouverte à toute la famille mais recommandée au plus de 7 ans .
117 rue de la gare Le Faouët 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
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English :
L’événement Embarquement immédiat Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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