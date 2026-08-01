Informations pratiques

Le Faouët

Embarquement immédiat

117 rue de la gare Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation d’une animation contes à la Gare de Guiscriff, animée par Madame Céline Gumuchian. Cet événement se tiendra le vendredi 14août 2026, à partir de 15h.

Informations pratiques

Entrée don libre

Contes ouverte à toute la famille mais recommandée au plus de 7 ans .

117 rue de la gare Le Faouët 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

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English :

L’événement Embarquement immédiat Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan