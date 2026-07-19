Expo de Stéphanie Plaza Office de tourisme Le Faouët
lundi 20 juillet 2026 · Office de tourisme · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Expo de Stéphanie Plaza
Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-20
Cette exposition s’articule autour de mon sujet de prédilection la mise en valeur du patrimoine local. À travers mes réalisations, j’ai souhaité porter un regard sensible sur les lieux qui font l’identité du Faouët et de ses environs.
On y retrouve ainsi des monuments emblématiques de la commune, mais aussi des endroits plus discrets du Pays du roi Morvan maisons, détails d’architecture ou lieux du quotidien.
La technique principale utilisée est le dessin aquarellé, qui me permet d’allier précision du trait et douceur de la couleur. J’aime travailler dans une certaine légèreté, en laissant respirer le dessin et en suggérant plus qu’en imposant.
À travers cette approche, mon intention est d’inviter le regard à se poser autrement sur ces lieux familiers, et de redécouvrir, avec simplicité, la richesse du patrimoine qui nous entoure. .
Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Expo de Stéphanie Plaza Le Faouët a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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