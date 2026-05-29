Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët
Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Musée Le Faouët mercredi 5 août 2026.
Le Faouët
Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique
Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Envie de profiter des vacances pour pratiquer une activité en famille ?
Prenez part à une visite de l’exposition du moment puis participez à l’atelier L’art du décor sur céramique . Glissez-vous dans la peau d’un peintre de faïenceries, et transformez de simples pièces de céramique en objet unique !
Laissez libre cours à votre imagination en décorant votre pièce d’une symphonie de couleurs. Et gardez un souvenir inoubliable en repartant avec votre réalisation.
Sur réservation. Dès 6 ans. .
Musée 1A Rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 27
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English :
L’événement Visite/atelier famille L’art du décor sur céramique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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