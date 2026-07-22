Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre Musée Hèbre Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre

Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Collections, visites libres et lectures musicales.

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Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days at the Musée Hèbre

Collections, self-guided tours and musical readings.

L’événement Journées européennes du patrimoine au musée Hèbre Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan