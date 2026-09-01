Journées Européennes du Patrimoine au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM)

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.Enfants

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



˃ Collections et expositon Terre d’Évolution

Situé dans le site exceptionnel du Palais Longchamp, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille est un établissement bicentenaire, patrimonial, scientifique et culturel de premier plan. Labellisé Musée de France, cet outil essentiel de partage des savoirs se distingue par la qualité de ses collections naturalistes (plus de 600 000 spécimens en botanique, zoologie ou paléontologie, dont moins de 1 % exposés). Avec une exposition permanente Terre d’évolution entièrement repensée en 2020, le Muséum offre à ses visiteurs une vision résolument contemporaine de ses collections, de notre planète, du vivant et de son évolution.



˃ GLACIERS , mini-expo depuis le 14 juillet

Nouvelle séquence “À l’actu” dans le parcours permanent Terre d’Évolution, la mini-expo GLACIERS est l’occasion de se pencher sur une question d’actualité les changements climatique et la fonte des glaces. En effet, les glaciers, banquises et inlandsis renferment près de 75 % des ressources en eau douce de notre Planète.

Dans le monde actuel, les glaciers occupent une place particulière en matière de climat, biodiversité, recherche, ressource en eau ou encore tourisme. Les thèmes abordés sont le Groenland, une île pas comme les autres, les Alpes et leur histoire humaine locale et l’Antarctique, le plus grand désert sur Terre.

Inscrite dans le programme ONU, Année internationale de la préservation des glaciers de 2025, du programme AMIDEX, Aix-Marseille Université.





˃ Palais Longchamp

Festival Marcel Longchamp

Sur le thème Il vogue , la Mairie des 4e et 5e arrondissements de la Ville de Marseille, en partenariat avec Le Château de Servières, propose cette année encore, une sélection d’œuvres et de performances d’art contemporain au sein du Parc du Palais Longchamp de Marseille, au Musée des Beaux-Arts et du Muséum d’Histoire Naturelle.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come visit the Natural History Museum of Marseille as part of European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Ville de Marseille