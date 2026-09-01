Informations pratiques

Le Conquet

Journées Européennes du Patrimoine au phare de Kermorvan

Phare de Kermorvan Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Kermorvan. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise. Une animation immersive dans la chambre du gardien est également comprise dans votre billet. Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé. .

Phare de Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au phare de Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE