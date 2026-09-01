Journées Européennes du Patrimoine au phare de Kermorvan Le Conquet
dimanche 20 septembre 2026 · Le Conquet
Informations pratiques
Le Conquet
Journées Européennes du Patrimoine au phare de Kermorvan
Phare de Kermorvan Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Kermorvan. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise. Une animation immersive dans la chambre du gardien est également comprise dans votre billet. Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé. .
Phare de Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au phare de Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-08-18 par OT IROISE BRETAGNE
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