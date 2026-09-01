Informations pratiques

Plougonvelin

Journées Européennes du Patrimoine au phare de Saint-Mathieu

Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Saint-Mathieu. Un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise. Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé. .

Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au phare de Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT IROISE BRETAGNE