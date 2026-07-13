Journées européennes du patrimoine au Potager du Roy Potager du Roy Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au Potager du Roy

Potager du Roy Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre.

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Potager du Roy Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days at the Potager du Roy

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Potager du Roy Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan