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AGENDA · Rochefort

Journées européennes du patrimoine au Potager du Roy Potager du Roy Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Potager du Roy · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Potager du Roy
Adresse
Jardin de la Marine
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au Potager du Roy

Potager du Roy Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre.
  .

Potager du Roy Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00  mairie@ville-rochefort.fr

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English : European Heritage Days at the Potager du Roy

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Potager du Roy Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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