Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine au Service historique de la Défense

4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte, présentation, rencontre et visite du service des archives.

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4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

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English : European Heritage Days at the Service historique de la Défense

Discovery, presentation, meeting and tour of the archives department.

L’événement Journées européennes du patrimoine au Service historique de la Défense Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan